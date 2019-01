Manger sainement, ça coûte cher ? Pas forcément, assure la diététienne Sanna Mouha, dans une interview accordée à nos confrères du quotidien Het Laatste Nieuws. "Si vous ne vous arrêtez que sur le nombre de calories à ingurgiter pour votre repas, il est clair qu’une lasagne industrielle vous coûte moins cher. Si vous souhaitez réaliser un repas plus sain, avec un nombre de calories identiques, il vous en coûtera bien plus. Mais si vous vous penchez sur le rapport qualité-prix, il vous faudra manger beaucoup plus de lasagnes pour obtenir un même niveau de vitamines et de nutriments. Et donc, vos lasagne vous coûteront bien plus cher. De plus, avec quelques trucs très simples à appliquer, vous pouvez facilement ramener le prix de votre plat sain au même niveau que son alternative qui ne l’est pas."

Remplacer les superaliments par des produits belges

(...)