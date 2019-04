L'une des premières questions à se poser quand on commence dans la slow fashion est la suivante : de quoi ai-je vraiment besoin dans ma garde robe ?. " Il faut des pièces fortes : un pantalon noir, un jean, une ou deux chemises. Il ne faut pas acheter pour acheter" indique Marie.





Pour dénicher ces nouvelles pièces, poussez la porte de boutiques dédiées à la slow fashion comme les magasins seconde main, les friperies, les enseignes vintage et même les brocantes. C'est d'ailleurs lors d'une brocante que Marie a trouvé une perle rare, une chemise datant de 100 ans. " Acheter des vieux vêtements c'est aussi slow fashion. Dans les années 1970, 1980 et même des décennies plus tôt, la qualité était nettement supérieure".





Si l'un de vos vêtements ne vous plaît plus, pensez à la revaloriser. Comment ? En ajoutant des petits accessoires comme des broches, des petits autocollants. Ce conseil vaut aussi si votre pull ou votre gilet a une tâche. “ Ce vêtement est le vôtre, il faut qu’il soit à votre image” explique Marie. Quelques bases en couture peuvent être nécessaires. Vous pouvez aussi transformer votre vêtement en le découpant par exemple. On l’oublie, mais un jean peut devenir un short en jean.





Si vos placards débordent, faites un tri dans vos vêtements avant de les vendre dans des vides dressings par exemple. " La méthode de Marie Kondo peut servir dans ce genre de situation. On regarde le vêtement et si on se rend compte qu'il ne nous procure plus aucune émotion ou sensation, on doit alors s'en séparer".