A l’époque de la préhistoire, les déchets de nos ancêtres étaient limités à leur plus simple expression. Etant donné qu’ils ne produisaient que des déchets alimentaires biodégradables, ils les jetaient tout simplement là où ils mangeaient.

Plus tard, les Grecs et les Romains qui, eux, produisent des déchets plus élaborés, créent des fosses en dehors des villes pour les enfouir. Les premières décharges voient ainsi le jour…

Au Moyen Âge, les hommes s’installent dans des villes fortifiées. Ils ne prennent même plus le temps d’évacuer leurs déchets à l’extérieur et les abandonnent carrément dans les rues devant leurs habitations. Inévitablement, l’hygiène se dégrade rapidement.

Vers 1300, les autorités obligent les habitants à nettoyer les rues une fois par semaine. Et elles créent des endroits spécifiques destinés à recevoir les déchets. Mais la discipline était totalement absente et les consignes ne sont pas respectées. Avec des conséquences désastreuses en matière d’hygiène. En 1347, la Peste Noire - déjà une pandémie - se propage en Europe faisant en cinq ans 25 millions de morts. Cette maladie était provoquée par une bactérie amenée par la puce du rat. Or, attirés par les déchets qui parsèment les villes, les rats sont présents partout. Le Roi de France, Jean Le Bon, tente de réagir en promulguant en 1352 une ordonnance qui établissait des règles sanitaires. Sans grands résultats.

Au 17e siècle, le métier de chiffonnier apparaît et toute une série de déchets sont à ce moment recyclés. Mais ce n’est qu’au 19e siècle que l’hygiène s’améliore nettement dans nos villes. Principalement grâce à un préfet de la Seine. Scandalisé par la saleté des rues de Paris, Eugène Poubelle signe en 1884 un arrêté préfectoral imposant aux Parisiens de déposer leurs déchets dans un récipient avec couvercle déposé devant leur maison et vidé régulièrement par les services municipaux. Et la pratique se répand rapidement dans toute la France et même l’Europe.

Sans réellement le vouloir, Eugène Poubelle fut même un des premiers défenseurs de l’environnement puisqu’il créa un tri sélectif. Il imposa trois récipients: un pour recevoir les résidus ménagers, un deuxième réservé au verre et à la porcelaine et un troisième pour les coquilles des moules et des huîtres.

Les Parisiens qui, jusque-là, jetaient leurs ordures dans les rues, ne furent pas satisfaits de ces mesures. Ils les acceptèrent contraints et forcés et, pour se venger du préfet, ils appelèrent leurs récipients “poubelles”…