Et puis, un jour, le 27 novembre 1826 précisément, l’anglais John Walker inventa presque accidentellement la première allumette. Un véritable coup de chance. Dubitatif sur ses essais précédents, Walker avait constaté que, sur le bâtonnet qu’il avait utilisé la veille, se trouvait une goutte séchée d’un mélange qu’il avait réalisé avec du sulfure d’antimoine et du chlorate de potassium. Il voulut le jeter, mais, à tout hasard, il frotta le bâtonnet sur une surface rugueuse recouverte de phosphore. Et il obtint une flamme !



Une vingtaine d’années auparavant, pour créer un départ de feu, un Français (Jean-Joseph Chancel) avait eu l’idée de plonger du souffre dans une fiole contenant de l’alcide sulfurique mais il avait rapidement mis fin à ces essais peu pratiques et surtout dangereux. Bien plus tôt (1680) l’Irlandais Robert Boyle avait constaté qu’un morceau de bois recouvert de souffre s’enflammait lorsqu’il est frotté sur un papier enduit de phosphore. Mais celui qui créa la célèbre Royal Society de Londres n’explora pas cette découverte.

Le 7 avril 1927, John Walker vend sa première boîte d’allumettes, mais le succès n’est pas au rendez-vous et l’Anglais ne pense pas à breveter son invention. Par contre, un petit malin, qui avait précédemment assisté aux essais publics que Walker avait organisés autour de lui, récupéra très vite l’idée et Samuel Jones breveta l’idée de Walker sous le nom de «Lucifer’s ». Mais cette allumette dégageait une odeur particulièrement désagréable. Un problème résolu en partie en 1830 par le Français Charles Sauria qui ajouta du phosphore blanc pour atténuer l’odeur. Le phosphore blanc était cependant nocif, principalement pour les ouvriers qui fabriquaient les allumettes. Ils furent nombreux à chercher la solution et c’est le Suédois Johan Edvard Lundstrom qui présenta l’allumette de sécurité, celle que nous connaissons aujourd’hui. Il avait séparé la pâte inflammable du phosphore, rendant ainsi l’utilisation beaucoup plus sûre. En frottant les allumettes sur un grattoir, les éléments chimiques des deux parties créent une flamme. En outre, il utilisa du phosphore rouge nettement moins nocif que le blanc. Pour ce travail, Lundstrom obtint un Grand Prix à l’Exposition universelle de Paris en 1855. En réalité, Lundstrom avait repris une idée lancée en 1844 par un de ses compatriotes, Gustaf Erik Patsch qui n’avait pas réussi à commercialiser son invention et ne l’avait pas brevetée L’histoire s’était donc répétée, comme Walker et Jones quelques années plus tôt.



Qui dit allumettes dit boîte d’allumettes. Lorsque l’allumette fut commercialisée, les boîtes furent rapidement mises à toutes les sauces : supports publicitaires, ornées d’images ou carrément petites œuvres d’art imaginées par des affichistes célèbres comme Alfred Choubrac. Et les collectionneurs de boîtes apparurent. Aujourd’hui, ils sont nombreux et certains possèdent jusqu’à 400.000 boîtes…On les appelle des philuménistes.





Depuis la nuit des temps, l’être humain a été obsédé par le leu. Essentiellement pour se chauffer et s’éclairer. Imaginatif, il inventa plusieurs méthodes : frotter rapidement deux morceaux de bois l’un contre l’autre, frapper une pierre de silex sur une matière contenant du fer, utiliser les rayons solaires avec un verre ou une loupe sur une matière inflammable. Voilà pour les méthodes primaires.