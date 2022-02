En 1897, Misell avait mis au point la lampe de poche tubulaire. La même année, il déposa un brevet en présence de deux témoins. La lampe devait cependant être améliorée, elle n’émettait qu’un flash rapide (d’où le nom de cette lampe en anglais : flashlight). Conrad Hubert comprit tout de suite l’intérêt de l’investissement et le potentiel que présentait cette invention. En 1899, il acheta l’atelier et les brevets de Misell dont les moyens financiers étaient nettement plus limités.Quelques années plus tôt (en 1888), Hubert avait créé une société qui fabriquait des articles alimentés par des batteries, notamment des pots de fleurs qui s’illuminaient. La batterie venait tout juste de débarquer sur le marché américain. Elle n’attendait que les idées pour se développer. Alors, quand Hubert découvrit la lampe de poche de Misell, il n’hésita pas un seul instant….



Propriétaire du brevet, sa société rebaptisée Eveready Batterie Company, améliora rapidement le système inventé par Misell et la lampe de poche, (les plus grands modèles sont appelés lampe torche) désignée sous ce nom parce qu’elle était petite et qu’on pouvait la mettre en poche, s’alluma.Rapidement, Conrad Hubert rentabilisa son investissement en signant un gros contrat avec la police de New York qui équipa tous ses agents d’une lampe de poche. Et sa société devint un monstre économique, elle existe d’ailleurs encore aujourd’hui sous le nom simplifié d’Eveready.



Conrad Hubert devint multimillionnaire et il décéda à Cannes en 1928 à l’âge de 71 ans.La lampe de poche mit cependant plusieurs années avant de toucher l’ensemble de la population. Ainsi, durant la Première guerre mondiale, les soldats utilisaient encore la lampe à pétrole et même la bougie pour s’éclairer, seuls les officiers nantis possédaient des lampes de poche.Mais, une fois sur la rampe de lancement, elle s’envola. Métal, bakélite, plastique, la lampe de poche évolua en permanence, améliorant au fil des décennies ses qualités (notamment avec les piles alcalines) pour devenir aujourd’hui un objet banal présent dans tous les foyers.