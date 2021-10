Ancêtre du roller, dont la pratique est entrée dans nos mœurs depuis de nombreuses années déjà, le patin à roulettes a vu le jour à Londres en 1760. Mais l’inventeur n’est pas anglais. C’est un Belge, un Hutois d’origine, qui vivait dans la capitale anglaise qui a eu l’idée un jour de fixer à une semelle en bois des roues métalliques l’une derrière l’autre.

John Joseph Merlin avait dans un premier temps bien observé les patins à glace.” En été, ils ne servent à rien, les cours d’eau ne sont plus gelés. J’ai remplacé le patin à glace par des roues” annonça-t-il lors d’un bal masqué à Londres avant de se lancer sur ses patins tout en jouant du violon (il était aussi connu pour son musée des instruments de musique)… Résultat brutal, il brisa un grand miroir dans lequel il s’était jeté, se blessa et cassa son violon. Mais le patin à roulettes l’avait déplacé sur une bonne dizaine de mètres et il était resté en parfait état !

Quelques années auparavant, un Hollandais, dont le nom n’est pas entré dans l’histoire, avait fait une première tentative en fixant à son sabot des roulettes en bois mais il ne put jamais réellement rouler avec son invention qui tomba rapidement dans l’oubli. En 1790, c’est un autre Belge, Maximiliaan Lodewijk van Lede, installé, lui, à Paris, qui améliora quelque peu le patin de Merlin en utilisant une semelle en métal. Il appela son engin patin à terre…

Le Français Petitbled déposa le premier modèle breveté de patin à roulettes, le 12 novembre 1819 avec cette fois un butoir qui servait de frein. Un autre Français (Louis Legrand) améliora encore le patin en le dotant en 1849 de quatre roues disposées en deux rangées, l’une sous le talon l’autre sous la plante du pied.

C’est alors que débarqua l’Américain Plimpton qui mit au point en 1863 un véritable roller skate. Les deux paires de roues étaient attachées à un pivot qui comportait un coussinet en caoutchouc permettant au patineur de faire virer son patin en basculant tout simplement le poids de son corps. Le patin moderne venait de voir le jour. Il connut tout de suite un succès fou, non seulement chez les jeunes mais aussi chez les adultes. Dans les grandes villes américaines mais aussi européennes (Londres, Paris) de nombreux adultes l’utilisaient notamment pour se rendre au travail.

Après la Deuxième guerre mondiale, le patin à roulettes quitte la grande scène. Seuls les enfants semblaient encore intéressés. Mais, au début des années 70 le patin-disco voit le jour grâce à des roues révolutionnaires en polyuréthane. La coque en plastique apparaît dans les années 80 ainsi que le roller en ligne moderne avec une platine en aluminium et une chaussure en carbonate composite. Le roller tout-terrain suit dans les années 90 et, tout à la fin du 20e siècle, le patin à roulettes, utilisé comme mode de déplacement urbain, commence à envahir nos villes, la réplique de ce qui s’était produit 100 ans auparavant. Avant d’être concurrencé et même largement dépassé, aujourd’hui, par la trottinette…