La tradition du jeu de fléchettes vient en effet d’Angleterre où, quelques décennies plus tôt, ce jeu vit le jour. Dans certains livres, on parle déjà de «darts» (fléchettes) dès le début du 14eme siècle.

Dans les vastes plaines anglaises, en hiver, les chasseurs trouvaient peu de gibier. Pour s’occuper, mais aussi pour ne pas perdre la main (ils chassaient essentiellement à l’aide d’une arbalète ou d’un arc), ils passaient une partie de leur temps à jouer aux fléchettes. Ils avaient inventé ce jeu en réduisant la longueur de leurs flèches qu’ils lançaient à la main sur une cible découpée dans un rondin de bois.

Le 25 octobre 1415, durant la guerre de Cent Ans, l’armée anglaise se retrouve face aux Français à Azincourt, une commune située dans le Pas-de-Calais, pas très loin de la Belgique. La bataille fait rage. Les Français sont plus nombreux mais les Anglais disposent de 5.000 archers que le roi Henri déploie sur une seule ligne. Le résultat est dévastateur, les Français perdent 1500 chevaliers et 4500 hommes de troupe alors que les Anglais déplorent 450 soldats tués. Les archers anglais avaient été d’une rare efficacité. Leur secret ? Le jeu de fléchettes. C’était en quelque sorte leur entraînement. Dans leur camp, ils profitaient des moments de repos pour organiser des concours de fléchettes qui avaient été bien utiles. Comme le tir à l’arbalète, le jeu de fléchettes demande une concentration maximale et une maîtrise de soi. Les chevaliers français l’apprirent à leurs dépens.



Plus tard, le jeu de fléchettes gagna en popularité dans les pubs anglais où les clients participaient à des parties mémorables en buvant leurs bières. Mais au début du 20e siècle, le gouvernement anglais décida d’interdire les jeux de hasard et il considéra que les fléchettes en faisaient partie Jusqu’au jour où, en 1908, un tenancier de bar de Leeds, qui avait été condamné, montra au tribunal sa dextérité en plantant trois flèches dans le mille avant de demander au juge de l’imiter. Il en fut incapable, rejeta l’affaire avant de conclure que le jeu de fléchettes était un jeu d’adresse et non de hasard…



Ce n’est qu’en 2005 que le jeu de fléchettes fut reconnu comme sport officiel. Aujourd’hui, aux quatre coins du monde, il y a des millions de joueurs dont environ 150 professionnels qui en vivent fort bien. Le numéro 1 du TOP 10, le Hollandais Michaël van Gerwen, a ainsi remporté 1,4 million € de gains en 2021, sans l’apport de ses sponsors…





De nombreux chasseurs avaient été enrôlés dans l’armée anglaise où ils faisaient partie des contingents d’archers du roi Henri V.