Nouvel épisode de notre série de tests conso. Pour rappel, nous testons chaque semaine des produits en vente dans les cinq chaînes de supermarchés (Delhaize, Colruyt, Aldi, Lidl et Carrefour) en comparant les grandes marques aux "produits blancs" ou marques distributeurs. La note finale pour chaque produit est sur 20 points : 2,5 points pour l’aspect du packaging, l’aspect du produit, la valeur nutritionnelle et la lisibilité de l’étiquette, et 5 points pour le goût et le rapport qualité-prix. Cette semaine, les fortes chaleurs nous ont poussé à tester les glaces goût vanille.