Nouvel épisode de notre série de tests conso. Pour rappel, nous testons chaque semaine des produits en vente dans les cinq chaînes de supermarchés (Delhaize, Colruyt, Aldi, Lidl et Carrefour) en comparant les grandes marques aux "produits blancs" ou marques distributeurs. La note finale pour chaque produit est sur 20 points : 2,5 points pour l’aspect du packaging, l’aspect du produit, la valeur nutritionnelle et la lisibilité de l’étiquette, et 5 points pour le goût et le rapport qualité-prix. Cette semaine, nous avons testé les cacahuètes grillées au paprika, ou les fameux Crac a nut.

la marque Duyvis et son paquet flashy reste évidemment la référence dans les rayons chips et crackers, mais on a tout de même préféré le paquet vendu chez Lidl, plus neutre, certes, mais plus moderne aux yeux de notre panel. Le paquet de la marque Carrefour mérite une note correcte, tandis que la marque distributeur de chez Aldi mériterait un petit coup de neuf. Enfin, cote de présence pour Delhaize et Colruyt, avec des produits blancs sans ambition.

Aspect du packaging : la marque Duyvis et son paquet flashy reste évidemment la référence dans les rayons chips et crackers, mais on a tout de même préféré le paquet vendu chez Lidl, plus neutre, certes, mais plus moderne aux yeux de notre panel. Le paquet de la marque Carrefour mérite une note correcte, tandis que la marque distributeur de chez Aldi mériterait un petit coup de neuf. Enfin, cote de présence pour Delhaize et Colruyt, avec des produits blancs sans ambition.