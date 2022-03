Les Belges et leurs animaux de compagnie, c’est une grande histoire d’amour. Et Carrefour veut y jouer un rôle, en lançant sa propre marque d’aliments pour chiens et chats. " Comme le souligne DogID, le pourcentage de chiens enregistrés en 2020 a augmenté de 7,5 % par rapport à 2019 , communique Carrefour. Afin de rendre le meilleur accessible à tous, Carrefour a décidé d’élargir sa marque distributeur avec la gamme d’aliments pour animaux. Avec Companino, Carrefour répond à une demande grandissante d’aliments pour animaux de qualité à prix accessible, très inférieur aux prix de ses concurrents. "

Companino, les aliments seront séparés en 4 gammes. Vitalive, "un ensemble de plats sains et équilibrés pour les animaux qui aiment se dépenser et être en bonne santé". Naturally, "une gamme certifiée BIO, pour les animaux qui préfèrent les aliments naturels comme leurs maîtres". Suprem, "une gamme pour les animaux aux papilles délicates avec des saveurs raffinées". Et enfin, Expert. "Cette gamme est spécialement réservée aux compagnons plus âgés avec des besoins de santé plus spécifiques."