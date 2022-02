Depuis plusieurs mois, Décathlon a décidé d’étendre sa gamme au matériel de seconde main. Notamment liée à la possibilité de ramener un objet jusqu’à un an après son achat, cette gamme évolue et permet de faire des affaires, soit en achetant à petit prix, soit en revendant du vieux pour acheter du neuf. Et en cette période dévolue aux sports d’hiver, Décathlon permet à ses clients de revendre leurs vieilles bottines de ski, même celles qui n’ont pas été achetées sur place. "Les chaussures de neige ainsi que celles de marche sont des articles que les enfants et adolescents ne portent typiquement qu’une ou deux fois, car elles deviennent trop petites après une ou deux saisons d’hiver. La chaîne de magasins donne donc une seconde vie aux chaussures par le biais de son réseau de seconde main et offre une garantie d’un an. Cette action s’inscrit pleinement dans l’ambition de Décathlon de réparer plus souvent les articles de sport et de les vendre en seconde main", annonce la chaîne.

