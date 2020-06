L’enseigne au Lion veut mieux rémunérer le producteur et favoriser la production locale.

En scellant un premier accord de partenariat avec un éleveur bovin en direct, Delhaize jette les bases d’une nouvelle manière de s’approvisionner en viande de bœuf. "C’est une relation en direct, même si nous laisserons bien entendu aux professionnels de l’abattage le soin des différentes étapes de transformation de la viande que nous achetons aux éleveurs", indique Karima Ghozzi, porte-parole de Delhaize. "Cette relation nous permettra aussi d’assurer un meilleur revenu aux éleveurs et de garantir que 100 % de notre assortiment de viande bovine belge provient d’éleveurs locaux. Cela offrira aussi davantage de stabilité au secteur en garantissant notamment des volumes d’achat. On pourra aussi plus facilement cartographier nos filières grâce à ces collaborations et mettre les éleveurs à l’honneur dans nos magasins régionaux."

Une stratégie qui n’a pas été guidée par le confinement et la volonté des consommateurs de consommer mieux et plus local, "mais c’est simplement la continuité de nos engagements, comme nous l’avons déjà fait avec le porc ‘mieux pour tous’. C’est un secteur en crise, qui a beaucoup souffert et qui voit donc dans cette nouvelle forme de collaboration une nouvelle perspective d’avenir".

S’approvisionner auprès d’éleveurs de nos contrées répond aussi à la stratégie de Delhaize de proposer un assortiment de produits belges le plus large possible. "Actuellement, plus de 70 % de nos références sont des produits belges. C’est une réflexion globale, que nous avons mise en application depuis des années et que nous renforçons au jour le jour", conclut Karima Ghozzi.

Et Thibaut Desmet, de la ferme du Ponceau, à la tête de 300 bovins, d’ajouter : "Nous sommes ravis de voir que Delhaize souhaite travailler directement avec les agriculteurs. Le lien direct entre l’agriculteur et un distributeur est une valeur ajoutée pour les deux parties. Le fait qu’ils nous proposent un prix équitable sur l’ensemble du volume régulier et non sur un volume limité fera une nette différence ."

Pour le ministre wallon de l’Agriculture, Willy Borsus, "il s’agit d’une étape importante en faveur de l’agriculture de notre pays. Nos produits agricoles présentent une qualité indéniable. Par ailleurs, les consommateurs souhaitent de plus en plus se tourner vers des produits de proximité. Un tel partenariat renforce très positivement la politique que nous mettons en place en termes de circuits courts et de juste rémunération de nos producteurs locaux. La grande distribution a un rôle primordial à jouer."