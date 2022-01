" Par le biais d’un nouveau look, Aldi souhaite expliquer à ses clients pourquoi Aldi est le choix malin pour faire ses courses. Car faire des choix malins se traduit à travers plusieurs aspects : un shopping simple et rapide, un caddie bien rempli mais abordable, faire ses courses en évitant un excès de choix, etc ", informe la chaîne. Le nouveau slogan est ainsi "Aldi, le choix malin". Un choix qui résulte d’une enquête approfondie. " Avec notre nouveau slogan, nous souhaitons souligner que faire ses courses chez Aldi est à tout moment un choix intelligent, déclare Isabel Henderick, Managing Director Marketing&Communication chez Aldi. Lorsque les consommateurs citent ce qu’ils associent à un shopping intelligent, une série de critères leur viennent à l’esprit auxquels Aldi offre une réponse. Pensez aux prix bas, avoir confiance en la qualité, des promos pertinentes, faire ses courses rapidement et apporter de la simplicité. "

Du côté des rayons, pas de changement par contre. Aldi se positionne toujours comme un discounter qui fait attention à votre portefeuille.