"Il s'agit d'une mère de famille qui a consommé une pizza de la gamme Bella Napoli le 27 mars et a été hospitalisée le 29 pendant six jours", a indiqué Me Pierre Debuisson, précisant que "les résultats d'analyses ont révélé la présence de la bactérie Escherichia Coli", comme pour les contaminations précédentes liées à la gamme Fraîch'Up, et d'une autre bactérie, Shigella.