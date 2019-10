De nombreux restaurants, commerçants et entreprises collaborent aujourd’hui avec To Good To Go, application ayant pour vocation de permettre aux consommateurs de dénicher des colis alimentaires surprise à prix dérisoire dans l’optique de lutter contre le gaspillage.

Le principe est simple puisqu’il suffit de se connecter via l’application et, grâce à la géolocalisation, l’utilisateur sait immédiatement où il peut trouver un panier surprise à proximité. Constitué d’invendus en fin de journée, le panier n’est donc pas déterminé à l’avance mais le consommateur a l’assurance qu’il disposera de produits frais du jour. A noter que, dans l’optique de lutte contre le gaspillage, l’utilisateur est tenu d’apporter son propre contenant.

To Good To Go compte déjà pas moins de 700 000 utilisateurs et collabore avec 2 500 partenaires (commerces et entreprises). De quoi lutter activement contre le gaspillage alimentaire, combat loin d’être gagné lorsque l’on sait qu’en Belgique on jette chaque année 345 kilos de nourriture par personne.

"Désormais, cette application mobile permet aussi de ‘sauver’un repas surprise dans nos 3 restaurants d’entreprise bruxellois à la Chancellerie (rue montagne du parc, 3), au Marais (rue des boiteux) et au Boréal (rue du progrès). Des déchets en moins pour Aramark et Sodexo et un repas prêt à être consommé, après une journée de travail, indique BNP Paribas Fortis, précisant qu’au restaurant de la Chancellerie, ce sont 15 à 30 repas par jour qui sont actuellement jetés

"Concrètement, les collègues qui le désirent doivent tout d’abord télécharger gratuitement l’application sur leur smartphone. Dans leur profil, ils doivent ensuite activer l’option ‘commerces cachés’et introduire le code lié au restaurant d’entreprise qui les intéresse. Chaque jour, les collaborateurs auront le choix entre 2 paniers surprises. Un panier surprise à 3,99 euros comprenant de la soupe, 2 sandwiches ou wraps, une portion du salade bar ou un dessert et un panier surprise à 4,99 euros comprenant de la soupe, deux plats chauds ou froids, une portion de salade-bar ou des desserts pour 2 personnes." Dommage, cependant que le service ne soit réservé qu’au personnel de la banque. "Il n’est malheureusement pas possible, pour des raisons de sécurité, de faire autrement."

Avec cette initiative, et via Aramark et Sodexo, BNPPF est la 1re entreprise privée en Belgique à proposer cette initiative via l’application To Good To Go.