Bien que Lost Frequencies soit plus souvent nominé et récompensé en tant que producteur et hit maker, son propre gin vient également d’être primé. Les lauréats des World Gin Awards ont en effet été annoncés à Londres.

Les World-Gin-Awards récompensent les meilleurs gins sélectionnés et dégustés par un jury international. OCUS gin by Lost Frequencies y a décroché la médaille de bronze pour notre pays et peut donc se qualifier de troisième meilleur gin belge.

“Ocus GIN by Lost Frequencies est un gin bio premium caractérisé par une remarquable douceur et une extraordinaire fraîcheur épicée et florale. Les botanicals utilisés dans ce gin floral, dont gingembre, coriandre, écorce d’agrumes, clou de girofle, fleur de lavande et cannelle, lui confèrent une remarquable douceur et une extraordinaire fraîcheur épicée et florale”, selon l’avis des juges. des World-Gin-Awards.

Plus de 800 gins étaient en lice. Dans la catégorie ‘Worlds Best Classic Gin’, Ocus GIN a remporté la médaille de bronze pour notre pays. Ce gin, créé par Lost Frequencies, alias Felix De Laet, est un gin premium 100 % bio titrant 40 %, distillé et embouteillé en Belgique. Si ce gin est aussi savoureux, c’est non seulement grâce au mélange de différents ‘botanicals’, à la recette et au procédé uniques, mais aussi à la manière dont il est distillé. La distillerie limbourgeoise Wilderen travaille avec un alambic en cuivre, ce qui a un effet purificateur lors de la distillation.

“Je suis super content d’apprendre qu’Ocus Gin est apprécié au niveau international. Je voulais élaborer un gin qui soit un délice pour les papilles, mais qui vous emmène aussi en voyage gustatif lorsque vous le dégustez, ce qui est le cas. Ce soir, je vais porter un toast à cette victoire avec un verre d’Ocus Gin. Cool !”, se réjouit Felix De Laet (Lost Frequencies).