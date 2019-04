Bien que les opérateurs nous poussent toujours vers les packs, de plus en plus de foyers sont prêts à se contenter d'une seule connexion Internet résidentielle. Bémol : elles sont chères, et peu mises en avant. Comptez un peu moins de 30 euros pour un accès limité en volume comme en vitesse chez un opérateur traditionnel... Mais Orange a bien l'intention de donner un coup de pied dans dans la fourmilière

L'ère du "tout au pack" est-elle révolue ? Fortement poussée par nos opérateurs Télécoms, la stratégie du "bundle" dual, triple ou même quadruple-play (qui combine une connexion Internet fixe, la télévision digitale et/ou la téléphonie fixe et mobile) n'est plus forcément LA réponse adéquate à la population belge connectée. A l'heure où les divertissements sont largement accessibles par l'entremise d'une seule connexion Internet résidentielle (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ prochainement, Spotify, mais aussi RTBF Auvio ou RTL Play), les cord-cutters potentiels seraient de plus en plus nombreux à penser à dire bye-bye à leur souscription à la télévision digitale - et à la téléphonie fixe, de plus en plus perçue comme le boulet des packs all-in-one.

Et encore, on évoque ici seulement des moyens légaux d'accéder à des bibliothèques de contenus, mais la popularité de l'IPTV illégale, non-mesurable mais certaine, est également à l'origine de quelques envies de se délester des services de télévision digitale de Proximus, Voo, Telenet ou Orange…

Selon une étude diligentée par Orange Belgique, l'intérêt est fort en Belgique : 33 % des Belges seraient désireux de n'opter, pour leurs souscriptions fixes (il n'est évidemment pas question de tirer un trait sur son téléphone mobile), qu'à une seule et unique connexion Internet. Reste la question épineuse : est-ce financièrement intéressant ? Autrement dit, en Belgique, la connexion Internet en "stand-alone" (seule, débarrassée de la ligne téléphonique et/ou de la télévision de papa) vaut-elle le coup ?

(...)