Un burger sans viande, est-ce vraiment possible ? Garden Gourmet a essayé de relever le défi. Depuis le mois d’avril, la marque du groupe Nestlé a lancé dans les grandes surfaces un burger 100 % végétarien, l’Incredible Burger, disponible aux rayons frais et bio.

De l’extérieur, la couleur et la texture entre ce burger et un burger de viande sont sensiblement les mêmes. Quand ils sont mis sur des grilles de barbecue, l’odeur qui s’en échappe est la même, le crépitement aussi. La composition, en revanche, est totalement différente. Pas une trace de bœuf, de porc ou de veau. Le burger végétarien se compose de protéines de soja et de blé, d’extraits de betterave rouge, de carotte et de poivron.

