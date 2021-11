Avouons-le d’emblée, lorsqu’on se dirige au rayon vin d’un supermarché, ce n’est pas en quête d’un flacon chinois. Et pourtant, depuis quelques années, certaines références ont fait leur apparition et séduisent un public plutôt étonné par la qualité de ces vins du bout du monde. "D’ailleurs, au Concours Mondial de Bruxelles, on goûte environ 400 vins chaque année et 100 à 150 repartent avec une médaille, explique Baudouin Havaux. Les dégustateurs sont toujours surpris lorsqu’ils prennent connaissance de la provenance de ces vins. À l’aveugle, ils semblent reconnaître tantôt un Bordeaux, tantôt un Beaujolais ou autre, mais jamais ils n’imaginent qu’ils dégustent un vin chinois.