La DH a testé pour vous trois jeux de société familiaux et/ou sexy.

Interdit aux enfants

Une fois n’est pas coutume. Voici un jeu à jouer entre adultes. Cortex challenge , un jeu intelligent basé sur la logique et les sens aiguisés – que nous aimions sous toutes ses déclinaisons auparavant – vient de sortir une version “Adults only” . CorteX Confidential est présenté comme étant un “sexy party game” .

On a testé

Mémoire, rapidité et réflexion sont tout autant challengées dans cette déclinaison du jeu que dans les autres. Avec une touche supplémentaire : l’aspect coquin dans les illustrations et jeux. On doit, par exemple, recomposer rapidement (et mentalement) des positions du kamasutra. C’est drôle, mais à ne pas mettre entre toutes les mains.

CorteX Confidential (Captain Macaque). De 2 à 6 joueurs.

18 ans et plus.

15 minutes. Prix recommandé : 15 €.

En voiture nippone

L’objectif de Tokyo Highway est de monter de toutes pièces le réseau autoroutier urbain de Tokyo. Le premier qui a placé ses 10 voitures sur le réseau a remporté la partie.

On a testé

Construire des ponts et y faire rouler des voitures, le concept nous paraissait assez fade et ennuyeux. Il n’en est rien. C’est jubilatoire. On réfléchit, on élabore des stratégies et on essaie de s’imposer subtilement (ou non). Il faut faire preuve de dextérité, aussi. Pour ne rien gâcher : la boîte minimaliste contient des pièces plutôt sympas qui forment un espace tridimensionnel sur la table. Notons enfin que les règles sont ultra-simples. Un régal !

Tokyo Highway (Itten). 2 à 4 joueurs. Dès 8 ans. 30 minutes. Prix recommandé : 40 €.

Les monstres attaquent

Bears VS Babies est un jeu de cartes dans lequel vous devez créer des “monstres magnifiques”

et puissants qui mangent “d’horribles bébés” . Celui qui mange le plus de nourrissons a gagné.

On a testé

Le décor est planté dans l’explication. Si vous aimez les jeuxloufoques de type, vous allez adorer(d’ailleurs, ce sont les mêmes créateurs). La boîte velue, à elle seule, vaut déjà le détour. Règles simples. Jeu amusant, mais pas révolutionnaire.

Bears VS Babies (Exploding Kittens). 2 à 5 joueurs.

Dès 10 ans. 20 minutes. Prix recommandé : 25 €.