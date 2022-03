En Belgique, on gaspille beaucoup côté alimentation. Et parmi toutes les catégories de produits, ce sont les fruits et légumes qui sont le plus gaspillés : près de 104 millions de kilos de fruits et légumes sont jetés chaque année. Près d’un fruit ou légume sur trois acheté est jeté sans avoir été mangé. Tout simplement parce qu’il n’a pas été consommé à temps…

Au niveau économique, ce n’est pas brillant puisqu’un tiers du budget fruits et légumes part à la poubelle ! Au niveau environnemental non plus, le gaspillage alimentaire a aussi des conséquences environnementales. En effet, un fruit ou un légume jeté, c’est tout le travail, toutes les ressources et toute l’énergie qui auront été nécessaires depuis la production jusqu’à notre cuisine qui est gaspillé en vain.

L’apparence compte trop

Selon une enquête menée par Too Good To Go, 7 Belges sur 10 ont indiqué que l’apparence des fruits et légumes dans les magasins était importante. Et un seul Belge sur six déclare acheter régulièrement des fruits et légumes à l’apparence inhabituelle. Pourtant, ceux-ci sont tout aussi bons !

Conseils pour une meilleure conservation

Sachez d’abord que certains fruits et légumes ne font pas bon ménage. Les oignons et les pommes de terre se gâtent ainsi plus facilement quand ils sont rassemblés.

Les pommes et les bananes sont les "ennemies" des autres fruits à cause des grandes quantités d’éthylène qu’elles produisent et qui fait mûrir plus rapidement les fruits et légumes à proximité. Afin de conserver plus longtemps les kiwis, agrumes ou autres fruits, ne les mettez donc pas dans la même corbeille à fruits que vos pommes ou bananes.

Tout ne se conserve pas au frigo : les tomates perdent jusqu’à⅔2/3 de leur goût au frigo. Mieux vaut les conserver à température ambiante, tout comme les autres légumes d’été (poivrons, aubergines, etc.).

Enfin, si, malgré tout, vos fruits et légumes sont trop mûrs, s’ils sont quelque peu abîmés ou que leur apparence est inhabituelle, soyez créatifs en cuisine ! Il existe de nombreuses recettes dans lesquelles vous pouvez les incorporer ou plus simplement, on peut faire une compote où un ragoût de légumes avec des épices, comme un dahl. Un livre de recettes à télécharger gratuitement se trouve sur le site de Too Good To Go.