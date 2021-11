Parmi les secteurs impactés par la hausse des prix des carburants, on retrouve celui des auto-écoles. Les plus grosses voient leurs marges sérieusement amputées par cette augmentation. Myriam Van Winghe, directrice de l’Escam Etterbeek, une petite structure qui compte 7 véhicules, invite le gouvernement à prendre des mesures de toute urgence. "Sur une année, on estime à 3 500 € la perte engendrée, confie-t-elle. On ne compte pas la répercuter sur nos clients. Tous les mois, on finit au ras des pâquerettes. On a désormais juste assez pour payer les salaires."

(...)