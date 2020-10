Face à l’augmentation des cas de contaminations et, surtout, des hospitalisations liées au coronavirus, les autorités n’écartent plus la possibilité d’un reconfinement, du moins partiel ou local. Il semble cependant acquis qu’on ne revivra pas une situation de lockdown aussi dure qu’en mars dernier, mais si le télétravail devient obligatoire et que l’Horeca devait potentiellement fermer, sans parler d’un couvre-feu, les consommateurs seront amenés à consommer davantage à la maison et, par conséquent, à acheter plus.