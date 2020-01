One Meal Box débarque dans les 112 points de vente Okay de Belgique.

Les box repas ont le vent en poupe. Plus que jamais, les consommateurs sont en demande de solutions inspirantes pour se mitonner de bons petits plats sans se casser la tête ni passer des heures en cuisine. À côté des géants tels que Hello Fresh, One Meal Box a su se tailler sa part du gâteau en proposant, même sans réservation (ce qui n’est assurément pas étranger au succès de la formule), des colis que l’on peut retirer dnas les filiales Okay du groupe Colruyt.

Comme son nom l’indique, ce colis-repas compact contient tous les ingrédients et la recette pour préparer un repas pour deux ou quatre personnes, respectivement au prix de 14,95 € et 23,95 €. Vous rentrez chez vous et vous pouvez cuisiner directement, vous n’avez besoin de rien de plus. Le réel avantage de cette box, c’est qu’il ne faut pas se préoccuper d’un horaire de retrait ou de livraison. Le mercredi, vous découvrez à chaque fois trois nouvelles variantes au rayon frais : viande, poisson, végétarien.

Au menu, on trouve des classiques, mais avec une touche spéciale comme du saumon à la sauce échalote et thym avec des pennes ou une saucisse accompagnée de chou rouge au four. Mais également des plats exotiques accessibles comme le pad thaï avec un dressing au citron vert ou un wok à l’émincé de porc laqué. En une demi-heure, vous mettez un repas sain à table.

À partir de février, Sandra Bekkari apposera chaque semaine sa touche sur l’une des variantes des One Meal Box. Elle prouve avec ses plats que manger sain et équilibré peut être aussi savoureux. Les plats de Sandra sont élaborés selon la méthode Sana et on peut les déguster sans se poser de question.

"Notre mission a toujours été d’aider les gens à manger mieux. C’est pourquoi nous livrons à domicile des menus inspirants avec des ingrédients frais. Aujourd’hui, nous faisons un pas de plus, en offrant une solution à tous ceux qui souhaitent encore vite composer leur menu quand ils sont en magasin. Une alternative saine, rapide et faite maison aux repas à réchauffer au micro-ondes", indiquent Anders Asarby et Stéphane Ronse, les CEO’s de Foodbag.

Après une phase de lancement dans 35 filiales Okay l’an dernier, on retrouvera donc désormais les One Meal Box dans les 112 points de vente de la chaîne. "Nos clients sont de plus en plus souvent à la recherche d’inspiration de dernière minute pour préparer un repas facile, savoureux et nutritif. À cet égard, le One Meal Box est le complément parfait de notre assortiment en magasin", conclut Michon Van Doorn, directeur du marketing chez OKay.