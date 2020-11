En cette Semaine européenne de la réduction des déchets qui commence aujourd’hui, un constat : nos maisons sont pleines de trésors ! Les ménages belges possèdent des appareils électriques et électroniques en nombre : en 2019, les ménages belges possédaient au total environ 392 millions d’appareils électriques et électroniques, soit 79 par ménage ! Et parmi cette manne importante, on compte 51 millions d’appareils électr(on)iques plus utilisés, soit 11 par ménage. Et qui ont pourtant un potentiel de réutilisation et de recyclage énorme, souligné par Recupel, l’ASBL responsable de la collecte et du traitement des lampes et des appareils électro usagés.

Car ce nombre inclut à la fois les appareils défectueux mais aussi des appareils qui fonctionnent encore, mais ne sont plus utilisés. Or, " si l’appareil fonctionne encore, vous pouvez le déposer dans un centre de réutilisation - nous collaborons avec eux. Ils le remettront à neuf et le revendront dans leurs magasins à des prix abordables. Si l’appareil ne peut plus être réparé, Recupel veillera à ce qu’il soit recyclé correctement et à ce que les matières premières puissent être réutilisées ", explique Eric Dewaet, CEO de Recupel.

Et on retrouve de l’électro inutilisé partout dans la maison : 668 000 ponceuses traînent dans nos abris de jardin et garages, 1,7 million de robots ménagers dans nos cuisines, 1,6 million de sèche-cheveux dans nos salles de bains, 705 000 réveils dans nos chambres, 638 000 appareils GPS dans nos voitures et 2,8 millions de smartphones dans nos tiroirs… Dans le top 5 des appareils inutilisés alors qu’ils fonctionnent encore on retrouve les projecteurs ; les cadres photo numériques ; les pompes à bière ; les écrans d’ordinateur avec tube cathodique et les ordinateurs de poche.

Or, " il ne faut pas considérer l’électro comme du déchet, mais comme une source importante de matières premières. Pensez aux métaux précieux, au plastique, au fer, au verre… que renferment ces appareils ", explique encore le CEO. Les points de collecte sont à trouver sur https://www.recupel.be/fr/trouvez-un-point-de-collecte/