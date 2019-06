Il y un an, l'opérateur Orange faisait le buzz par le biais de séquences vidéo avec un certain Radja Nainggolan. En pleine Coupe du Monde en Russie, celui qui ne fut pas sélectionné par Roberto Martinez débriefait le Mondial des Diables avec sa touche perso. C'est un autre Belge mondialement connu et fort en gueule que l'opérateur invite au coeur de sa prochaine campagne, apprend La DH : Jean-Claude Van Damme !

Le pitch : via une plateforme web, le public belge pourra lui-même choisir ce qu’il souhaite voir dans le prochain spot TV d'Orange, avec JCVD. Du 17 au 30 juin inclus, le public pourra faire toutes les propositions qu’il souhaite pour compléter le script, avant la diffusion du résultat final durant l’été.

Jean-Claude Van Dame pourrait s'y afficher en empereur romain, ou encore comme pompier sauveur de chats, comme le suggère le shooting photo d'Orange.

Alors que Proximus vient de réformer son offre de télévision digitale en lançant Pickx (ce qui n'a pas plu aux diffuseurs du pays), Orange planche, de son côté, sur le lancement d'une offre Internet Only que l'on murmure très agressive.