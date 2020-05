La ruée sur les supermarchés dès le début du confinement a rapidement contraint les autorités à interdire toute forme de promotion afin d’éviter l’effet de stockage et la foule dans les rayons. Depuis quelques semaines, les promos sont de retour et si l’on a pu observer une baisse des prix, la tendance semble repartie à la hausse.

"Les prix ont augmenté suite à l’interdiction temporaire des promotions dans les supermarchés. Les hausses ont été les plus importantes chez Carrefour Hyper, Collect&Go et Colruyt. Au pic de la période, ces supermarchés étaient 5 à 6 % plus chers qu’au début mars", indique Test-Achats.

(...)