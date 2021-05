Impossible d’évoquer un Euro ou une Coupe du monde de football sans parler des albums Panini. Depuis 1980, la marque réalise des albums sur les championnats d’Europe. Il s’agit donc cette année du 60e anniversaire de la compétition et du 40e avec Panini, en partant du principe que nous allons vivre l’Euro 2020. Un anniversaire qui va se fêter à coups d’autocollants et de quelques nouveautés. "L’attente est terminée, et les fans de football et les collectionneurs du monde entier sont prêts à se "coller" à leurs albums, contenant tout ce qu’ils ont besoin de savoir sur ce tournoi très attendu, se réjouit Virginie Peres, porte-parole de Panini. Vous pouvez tenir dans vos mains le meilleur du football européen en équipe nationale, avec un album de 96 pages afin de collectionner les autocollants des 24 nations participantes. "

Il s’agit donc bien d’un album différent de la version light vendue l’an dernier. " Toujours appelée UEFA EURO 2020 comme l’a décidé le comité exécutif de l’UEFA lui-même, chez Panini on a décidé d’ajouter "Tournament Edition" comme nom pour notre nouvelle collection pour tout de même faire comprendre à nos collectionneurs qu’il est très différent de l’édition "Preview" qu’ils ont collectionnée en 2020 ", précise-t-elle.

Comme pour chaque album, les équipes sont classées par groupe officiel du tournoi, avec des statistiques et des analyses complètes, mais aussi de nouveaux autocollants action.

Et pour les joueurs non repris qui figurent dans l’album ? De nouveaux autocollants seront mis sur le marché pour remplacer ceux qui n’auront pas la chance d’aller à l’Euro.

Une édition qui sera très importante pour la marque qui repose en partie sur les grands tournois pour vivre. L’an dernier, ce sont ainsi des millions d’euros qui n’ont pas été engrangés.