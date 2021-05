Panos a démarré ses activités en 1982. Ce n’était alors qu’une boulangerie classique. "On a inventé le bake off, la cuisson sur place qui permet d’avoir du pain plus frais", souligne Guido Vanherpe, CEO de La Lorraine Bakery Group. Après avoir ouvert une cinquantaine de magasins, Panos a introduit les sandwichs dans son offre et s’est installé progressivement en leader du marché, comptant aujourd’hui quelque 280 points de vente. Et pour Guido Vanherpe, après une année particulièrement difficile pour cause de coronavirus, 2021 sera celle des nouveaux projets.

Comment Panos a-t-il traversé cette crise ?