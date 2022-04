Voilà, c’est parti, on a au moins trois jours pour partir à la chasse aux œufs en chocolat. À cacher, à manger ou à dévorer des yeux…

Dans la grande distribution, les chiffres sont impressionnants. Delhaize par exemple s’attend à vendre plus de deux millions de paquets de petits œufs par an. Son assortiment compte plus de 200 références ! Quant à Milka, sa chocolaterie à Herentals en a produit… 346 millions cette année.

À côté des productions industrielles, les chocolatiers, biscuitiers et cacaoféviers du pays font aussi chauffer les moules à œufs en chocolat ! Mais au-delà des formats classiques au chocolat au lait, praliné, noir ou blanc, certains se lancent dans des créations qui font rêver.