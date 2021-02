Une réouverture partielle des bars et restaurants est envisagée mais via les terrasses dans un premier temps.

Depuis le mois d’octobre, le secteur de l’Horeca a dû fermer ses portes. Et si les chiffres du moment sont encourageants, ils sont encore loin de ceux ayant permis une réouverture au mois de juin dernier (30 hospitalisations quotidiennes pour cause de Covid contre 119 aujourd’hui et 739 lits occupés contre 1 568 à ce stade)., rapporte Yves Van Laethem, qui prône une ouverture avec terrasse dans un premier temps, pour faciliter le processus.