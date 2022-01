Nouvel épisode de notre série de tests conso. Pour rappel, nous testons chaque semaine des produits en vente dans les cinq chaînes de supermarchés du pays (Delhaize, Colruyt, Aldi, Lidl et Carrefour) en comparant les grandes marques aux "produits blancs" ou marques distributeurs. La note finale pour chaque produit est sur 20 points : 2,5 points pour l’aspect du packaging, l’aspect du produit, la valeur nutritionnelle et la lisibilité de l’étiquette, et 5 points pour le goût et le rapport qualité-prix. Cette semaine, c’est au tour du gouda de passer au banc d’essai. Premier défi pour ce test, trouver une grande marque. Si tous les magasins vendent du gouda et qu’il fait partie de nos habitudes de consommation, Noord Hollander n’est pas celui auquel on pense directement. Pourtant, la marque existe depuis 1916.

Aspect du packaging : Carrefour, Aldi et Lidl jouent sur l’origine du produit, avec des drapeaux hollandais ou encore l’un ou l’autre moulin à vent. Un peu simple, mais ça marche. Noord Hollander joue lui sur son histoire, avec une photo en noir et blanc, tandis que Colruyt ne fait que le strict minimum et que Delhaize joue comme souvent sur la présentation du produit dans une recette.

(...)