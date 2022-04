C’est un fait avéré, la génération des moins de 40/45 ans réfléchit autrement à la possession de mobilier mais aussi de vêtements : la propriété n’est plus la panacée. C’est ce que sous-tend une étude menée par yourse.co, une nouvelle plate-forme proposant de la location de mobilier design contemporain aux particuliers et aux entreprises. Il suffit de se rendre sur le site pour pouvoir accéder à des tables, des chaises, des canapés, des luminaires et même des accessoires et des rangements. On choisit selon ses désirs et sa bourse : le sofa très 70’s Soriana de Tabia Scarpia réédité par la maison d’édition design Cassina s’affiche à 79 €/mois, le même prix que la table polyvalente "Lot" qui peut devenir un bureau (79 €/mois) sur cinq ans, avec option d’achat.

(...)