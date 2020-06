L'annonce était attendue avec une réelle impatience dans le monde de l'Horeca : les cafés, bars, restaurants, et même buvettes de clubs sportifs pourront rouvrir leurs portes à partir de lundi. Un grand soulagement pour les patrons de ces établissements, souvent étranglés financièrement en raison de coûts fixes stables et des rentrées financières réduites à néant pour une grande partie.

Le retour dans ces établissements Horeca ne se fera toutefois pas sans quelques exigences sanitaires, tant à l'égard des clients qu'à celui du personnel. Profiter d'un bon repas entre amis, ou d'un verre en terrasse entre collègues ne sera plus vraiment pareil.

Voici les principaux changements, imposés par le Conseil national de sécurité sur base de l’avis du groupe de travail chargé de préparer la stratégie de déconfinement . Une sorte de guide pratique pour le redémarrage de l'Horeca.

Autant que possible, il faudra réserver à l’avance sa visite dans un établissement horeca.

Il faudra suivre à la lettre les instructions du personnel et les directives affichées dans l'établissement, qui peuvent être plus restrictives.

Et il faudra respecter les autres gestes barrières (tousser dans son coude ou dans un mouchoir à jeter immédiatement dans une poubelle avec couvercle, se laver les mains, ne pas se rendre dans un établissement Horeca si l'on présente des symptômes du coronavirus.)

Il faudra limiter ses déplacements dans l'établissement . En bref, on ne pourra quitter sa table que pour aller aux toilettes ou quitter l'établissement. L'encaissement se fera à table.

Il faudra garder 1,5 m de distance entre les clients (à l'exception des personnes qui vous accompagnent) et le personnel.

Le personnel, avant la réouverture, doit nettoyer et désinfecter complètement les équipements et les espaces utilisés par le personnel et les clients.

Il faudra sensibiliser les clients aux mesures de prévention et les règles mises en place pour assurer leur sécurité sanitaire.

Il faudra éviter les croisements de personnes en faisant patienter les gens avant l'entrée dans l'établissement. En plaçant un panneau « Merci de patienter ici ».

Des marquages au sol seront nécessaires pour favoriser le respect de la distanciation physique entre clients. Ces marquages peuvent aussi organiser la circulation (zones d’attente et de passage clairement délimitées et marquées, à l'extérieur et à l'intérieur de l'établissement). Si nécessaire, des mesures de protection supplémentaires, comme par exemple l’installation d’écrans en plexiglas ou d'autres barrières physiques sont préconisées.

Les clients sont servis uniquement à table. Les consommations au bar ou debout ne sont pas autorisées non plus.

Les tables sont disposées de manière à garantir une distance de 1,5 m entre elles. Le nombre de tables de l’établissement doit être adapté en conséquence. Il est possible de déroger à cette règle en installant une barrière suffisamment élevée (par ex. une paroi en plexiglas de minimum 1,80 m de haut)].

Des dispositifs pour l’hygiène des mains pour le personnel et les clients (gel adapté ou désinfectant) doivent être installés à l’entrée et à la sortie du commerce, et là où ils sont nécessaires dans l’établissement (par exemple aux toilettes, dans la salle de consommation, sur la terrasse, ...).

Les serviettes en tissu doivent être bannies. A la place, des serviettes en papier seront mises à disposition.



Les verres, sacs, vaisselle, couverts doivent être lavés au savon après chaque utilisation et rincés. Le rinçage des verres à bière à l'eau froide avec un liquide de rinçage ne suffit pas. Le lavage en machine est préférable au lavage à la main.

Lors de la vaisselle, un évier pour laver et un autre pour rincer devront être utilisés. La vaisselle sera égouttée mais pas séchée avec une serviette. Si cela est inévitable, il faudra renouveler régulièrement la serviette.

Les tables et les chaises devront être désinfectées après chaque occupation par des clients.

Les cartes de menus et boissons doivent être proscrites. Des ardoises murales, menus électroniques ou autres doivent leur être préféré. Si malgré tout, des cartes de menus et de boissons physiques sont utilisées, elles devront être méticuleusement nettoyées.

Il faudra utiliser un maximum des nappes, des napperons, des sets de table et des serviettes en papier.

Les pots de beurre, salières, poivrières, flacons d'huile... sont interdits. Il faudra utiliser des doses individuelles emballées.

Le port du masque ou toute autre alternative en tissu est obligatoire dans l’établissement pour le personnel, sauf pour les fonctions pour lesquelles la distance de sécurité est toujours respectée.

Il est recommandé d'augmenter la vitesse de renouvellement de l'air et d’apporter autant d'air extérieur que possible dans l’établissement, soit par ventilation naturelle, soit par ventilation mécanique, selon les possibilités. Lors de l'utilisation de systèmes de ventilation mécanique, il est essentiel de veiller à l'entretien des systèmes de ventilation artificielle conformément aux instructions du fabricant, notamment en ce qui concerne le nettoyage et le remplacement des filtres.

L’heure de fermeture de l’établissement est fixée à 1 heure, sauf si les autorités locales décident de la fixer plus tôt.

Il faudra favoriser les paiements par cartes ou sans contact. Le cash est à éviter.

Le terminal de paiement devra être nettoyé et désinfecté après chaque utilisation, sauf si du gel ou des cotons tiges sont mis à disposition des clients.