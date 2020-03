Après Delhaize, les supermarchés Carrefour donneront eux aussi la priorité aux personnes âgées de 65 ans et plus ainsi qu'au personnel soignant pour faire leurs courses. Les aînés verront également leurs commandes passées via ShipTo traitées prioritairement.

Le groupe Carrefour avait déjà annoncé une série de mesures mardi, dont le filtrage à l'entrée pour limiter le nombre de clients en magasins. Le nombre de clients présents dans les magasins est désormais limité à un client pour 15 mètres carrés au maximum. Si cette limite est atteinte, les clients doivent faire la file, tout en respectant la distance d'un mètre et demi entre chaque personne. Le personnel soignant et les personnes âgées auront cependant la priorité. Pour faciliter le travail du garde de sécurité canalisant l'affluence à l'entrée, le personnel de soins est invité à présenter spontanément un badge professionnel. Par ailleurs, les commandes passées via le service ShipTo seront également traitées en priorité pour les plus de 65 ans. Carrefour leur demande de passer commande de préférence entre 9h et 11h, et cela aussi bien via l'application que par téléphone (0465 49 99 49 et 0485 66 20 83).