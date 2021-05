Le confinement et la fermeture des restaurants ont poussé les Belges à consommer différemment. En cuisinant davantage de produits frais notamment. La consommation de viande à domicile ainsi augmenté de 13 % en volume, selon les chiffres du Vlam, relayés par la revue spécialisée Gondola.

On y apprend aussi que les substituts de viande ont également bien performé, avec une hausse de 18 %, même si cela reste un segment de marché aux volumes très limités.

Alors qu’elle n’a pas toujours bonne presse, la viande rouge reste la préférée des consommateurs, représentant 54 % des achats dans la catégorie viandes et poissons, devant la volaille et le gibier (31 %) tandis que les poissons, mollusques et crustacés arrivent en troisième position (14 %). Les substituts de viande végétariens, qui ont le vent en poupe, restent encore assez confidentiels (1 %).