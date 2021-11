Tout a commencé fin septembre dernier, avec l’annonce de la fermeture du centre de distribution Kuehne + Nagel, à Nivelles. Peu après cette annonce, le site a été paralysé par une grève pendant près de deux semaines, ce qui a causé d’importantes perturbations dans l’approvisionnement des magasins de la chaîne, hypermarchés, supermarchés et franchisés. De quoi mettre toute la chaîne sous tension, d’autant plus que ce retard ne se résorbe pas d’un coup de baguette magique.

Début novembre, Carrefour annonçait tout faire pour régler le problème en vue des fêtes de fin d’année. Une course contre-la-montre qui semble être en bonne voie puisque les rayons semblent se remplir à nouveau dans les magasins. Tous les produits ne sont pas encore de retour, et ce sont même les produits Carrefour qui manquent le plus à l’appel. Encore un peu de patience donc.