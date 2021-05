Il faut compter neuf mois pour faire un bébé, et douze mois pour récolter, millésime après millésime, le fruit de la vigne. Si la règle est immuable pour le mammifère, il n’en est pas de même pour le règne végétal. Au nord-est du Brésil comme dans d’autres zones tropicales, on réalise deux à trois vendanges par an.

Ici au Brésil, à Pétrolina dans la province de Pernambuco, à 500 km de Récife, le paysage est aride et désertique. Jamais on ne pourrait imaginer faire pousser quoi que ce soit, si les cultures locales n’étaient irriguées par l’eau puisée dans le fleuve Sao Francisco qui traverse la vallée. Bananes, citrons verts, mangues, cocos de Bahia, raisin de table mais aussi le vitis-vinifera qui produit du raisin de cuve assurent la prospérité économique de la région.

Ces vignobles qualifiés de tropicaux, bien qu’ils soient situés en zone équatoriale, à huit degrés de latitude sud, sont plantés en réalité en zone dite tropicale semi-aride.