Les étés se suivaient et se ressemblaient, depuis quelques années, mais 2021 nous réserve décidément bien des mauvaises surprises. Bien avant la catastrophe vécue la semaine passée, la météo n’était pas au beau fixe.

Et alors que les grandes surfaces et les magasins spécialisés faisaient chaque année face à un rush sur les piscines, le mobilier de jardin, les ventilateurs et autres climatiseurs, les ventes sont très faibles cette année. De là à parler d’un été raté ? " Il est encore trop tôt pour faire un bilan, on a à peine passé la mi-juillet, indique Rudi Schautheet, directeur des opérations chez Brico. La semaine de beau temps qui arrive peut déjà aider à rattraper le coup, il n’en faut pas plus. Et s’il fait beau en août, les ventes seront relancées. Nous ne sommes pas vraiment inquiets. Je suis chez Brico depuis plus de dix ans et nous avons toujours connu en Belgique au moins une vraie période de beau temps. Cela commence parfois en juin, parfois en août. Il faut toujours garder espoir car, quand le soleil est là, les ventes augmentent. "

(...)