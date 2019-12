Autant que le foie gras, la dinde ou le saumon fumé, le homard est un plat typique des fêtes de fin d’année. Et pourtant, ce n’est pas du tout la saison. C’est en effet en été, du moins pour le homard breton, que la pêche bat son plein. Une saison où, traditionnellement, les marées atteignent une amplitude supérieure à la moyenne et incitent le crustacé à sortir plus souvent de sa cachette pour se nourrir. Il est alors plus facile à pêcher, meilleur marché vu son abondance et aussi plus goûteux car dégusté rapidement après la pêche.

En hiver, le homard a tendance à se protéger de la houle et rester bien caché dans la roche. Dans le Cotentin, où la houle est moins forte, il est encore pêché en hiver, mais les quantités ne suffisent pas à satisfaire la forte demande des fêtes. Du coup, son prix a aussi tendance à grimper en flèche.