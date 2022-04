Depuis l’été 2021, on a tendance à penser que les réserves d’eau en Belgique sont bien remplies. Les records de précipitations (et on ne parle pas là des inondations de juillet 2021, mais de l’ensemble de l’été et du printemps, NdlR) ont certes bien rempli les nappes phréatiques, mais le stress hydrique n’est jamais loin. Simple exemple avec le printemps météorologique actuel qui est plus sec que la moyenne. Et si on remonte un petit peu dans le temps, il suffit de se souvenir des étés torrides de 2018, 2019 ou 2020 pour se rappeler que la sécheresse reste à nos portes.

Une situation qui est confirmée par le dernier rapport du World Resources Institute. On y découvre que la Belgique se classe à la 23e place des pays connaissant la plus grande pénurie d’eau potable au monde. À titre d’exemple, un pays comme la Namibie est mieux classé que la Belgique. Pour être précis, cela ne veut pas dire que la Belgique risque de devenir le nouveau Sahara, mais surtout que l’eau doit être mieux gérée et (ré)utilisée dans notre pays. Directeur Benelux pour la société Xylem (une entreprise américaine spécialisée dans la gestion de l’eau, NdlR), Tom Van den Bosschelle livre quelques pistes de réflexion. " Selon Aquafin, 84 % des eaux usées domestiques de la population sont purifiées en Flandre, soit un potentiel de 800 millions de m³ d’eau disponibles pour la réutilisation. Pourtant, cette eau purifiée est généralement presque entièrement déversée dans nos ruisseaux ou nos rivières. Bon pour la nature, mais pas très efficace pour nos ménages. Cette eau pourrait parfaitement être réutilisée pour des usages divers, sans mettre en péril l’équilibre naturel des ruisseaux et des rivières, propose-t-il. Tirer la chasse, faire la lessive, arroser le jardin et nettoyer la voiture sont autant d’actions pour lesquelles nous gaspillons encore trop souvent de l’eau potable alors qu’une eau recyclée conviendrait parfaitement. Les entreprises pourraient purifier leur eau et la réutiliser à d’autres fins. En principe, il est même possible de refaire de l’eau potable pure à partir d’eaux usées traitées. À condition, bien sûr, que la technologie de purification soit parfaitement maîtrisée et ait le moins d’impact possible sur l’environnement. "