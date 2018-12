Dans son prochain numéro, Test-Achats sort un dossier complet sur la télévision numérique. En Belgique, comme ailleurs, le consommateur de contenu média ne regarde plus le poste de télévision dans son salon. Les contenus multimédias se regardent partout : dans les transports en commun, dans les salles d’attente, dans le fond du jardin en été,… Bref, le mode de consommation de la télévision a pas mal évolué au fil des dernières années.

L’association de consommateurs a dressé le portrait de trois types de téléspectateurs : les boulimiques, les classiques et les occasionnels. Test-Achats liste ensuite les offres disponibles qui sont les plus proches des besoins et envies de chacun.

(...)