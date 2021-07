Les chiffres sont impressionnants : chaque jour, 34 millions de paires de baskets sont produites dans le monde. Une production dont l’empreinte carbone est colossale puisqu’elle équivaut à 451 000 allers-retours Paris-New York en avion ! Différentes marques tentent cependant de produire des chaussures plus durables. C’est le cas de la kickstarter MoEa, qui lance une collection de baskets niosourcées à base de fruits et de plantes.

La nouvelle mode est lancée : rien de plus hype que de se balader avec des chaussures fabriquées à base de fibres de pomme, d’ananas, de raisin, de cactus ou encore de maïs. De baskets écoresponsables et vegan, naturellement 100 % recyclables. La marque précise que les végétaux sont mélangés avec des stabilisateurs - coton biologique, bio-PU, plastique recyclé - et que le reste de la chaussure contient du bambou recyclé, du caoutchouc recyclé, des fibres de bois recyclées, et du coton biologique.

"On adore les baskets, mais pas leur impact environnemental. En explorant les fibres végétales, nous arrivons à créer des baskets stylées et au même niveau de confort que des baskets en cuir mais respectueuses de l’environnement et sans coûter aucune vie animale", souligne Achille Gazagnes, cofondateur de MoEa, dans un communiqué.

Deux modèles par végétal sont proposés en prévente par l’entreprise. Une monochrome et un avec semelle blanche et des pointes de couleur rappelant le végétal de la composition. Prix : 89 €.

La starter a lancé un appel au financement sur la plateforme kickstarter avec pour objectif de lever 10 000 €. Pas moins de 785 contributeurs ont déjà fait exploser les compteurs avec 89 147 € levés.

MoEa n’est pas la seule entreprise engagée dans la fabrication de chaussures plus durables.

Lancée en 2005, la marque Veja est assurément la plus connue. La marque française au désormais célèbre V ornant ses modèles est connue à travers le monde entier. Pourtant, à sa tête, les deux jeunes Français misent sur la discrétion. Ils n’ont donné que très peu d’interviews (télévisées), "parce que nous pensons que les actes sont plus forts que les mots".

La marque n’a jamais fait de publicité non plus. Tout au plus communique-t-elle sur les réseaux sociaux où l’on peut ainsi découvrir la composition des matériaux de leurs modèles. "De 2008 à 2015, nous n’avons utilisé que du cuir tanné végétal. Nous avons changé en 2015 en raison des augmentations de coûts, car nous étions les seuls à utiliser ce type de cuir au Brésil. Aujourd’hui, 40 % de notre collection est vegan, nous traçons la provenance de notre cuir et utilisons du cuir sans chrome (comme sur le modèle Campo)."