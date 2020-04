Les critères de taille, de type, ou autres, ne sont pas pertinents estime Comeos

Alors que le 3 mai approche et que le gouvernement planche sur les mesures devant accompagner le déconfinement progressif, Comeos a présenté de son côté un plan visant à… rouvrir l’ensemble des commerces. En préambule, Dominique Michel a rappelé tout le poids que pèsent ces commerçants sur les finances de l’Etat, estimant qu’une réouverture et une reprise de l’activité à hauteur de 50 % du chiffre d’affaires d’avant la crise permettrait de renflouer les caisses du trésor public de pas moins de 100 millions d’euros par semaine.

“Si, demain, les commerçants retrouvent une activité d’une capacité de 50 % de leur rendement normal, cela permettrait de collecter 77 986 206 € en TVA et 34 285 714 € en ONSS, soit au minimum 100 millions d’euros par semaine. C’est donc peu de dire que cette réouverture est essentielle pour les caisses de l’Etat”, détaille Dominique Michel.

Reste à savoir comment réorganiser la réouverture des commerces et qui peut y prétendre. À cet égard, Dominique Michel est catégorique. “Ce n’est pas la taille qui doit jouer un rôle. C’est un très mauvais critère car il a été prouvé que les petits ou les grands commerces qui sont restés ouverts ne présentent pas plus ou moins de risques pour la santé. Qu’un boulanger reçoive deux clients à la fois dans sa boutique ou qu’un supermarché en accueille 30 ou 40, cela ne change rien. Ce qui importe, c’est que la distanciation sociale soit respectée. Si on n’autorisait pas les plus petits commerces à rouvrir, ce serait contre-productif et cela concentrerait les clients vers les seuls points de vente qui ont le droit d’ouvrir.”

Envisager une réouverture en fonction du type de commerce n’est pas davantage une meilleure idée, selon Comeos. “Cela créerait une forme de concurrence déloyale entre les commerces. On sait aujourd’hui que les commerçants se sont diversifiés et vendent tous un peu de tout. Cela n’aurait donc pas de sens non plus de dire à l’un qu’il peut ouvrir et pas à l’autre.”

Enfin, limiter le nombre de magasins ouverts est aussi “une très mauvaise idée, car cela concentrerait à nouveau les clients sur les seuls points de vente ouverts avec un risque accru de contamination.”

En résumé, la proposition de Comeos est donc simple : la réouverture de tous les commerces, sans distinction. “C’est une règle à la fois simple et compliquée. La seule chose qui doit prévaloir, c’est la sécurité des travailleurs et des clients. On a vu que ces règles ont été respectées dans les grandes surfaces et, plus récemment, dans les Brico. Il faut pouvoir garantir la distanciation entre les personnes, travailleurs et clients, et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la propagation du virus, que ce soit le paiement par carte, le renforcement du nettoyage et de la désinfection et toutes les recommandations édictées ces dernières semaines. Et ce n’est qu’à ces conditions que le commerce devrait pouvoir ouvrir à nouveau. Si une chaîne de magasins disposant de 100 points de vente n’est capable d’assurer ces règles que dans 70 de ses enseignes, les 30 autres doivent alors rester fermées”, conclut Dominique Michel