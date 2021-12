Champagne ou prosecco en guise d’apéritif, vin rouge ou blanc pour accompagner le repas et digestif pour terminer en beauté. Les fêtes sont souvent associées à une consommation d’alcool accrue. Et comme, ironie du sort, la nouvelle année n’est pas loin, entraînant avec elle l’habituelle bonne résolution de perdre un peu de poids, voici quelques informations utiles pour choisir les boissons qui auront l’impact le plus faible sur la ligne.