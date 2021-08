La scène est connue et redoutée. Chaque année, vers le mois d’août vient la corvée des courses pour les fournitures scolaires. Une danse entre les rayons commence alors pour trouver les multiples cahiers, stylos et ustensiles demandés par l’école. Pourtant, des établissements proposent entre-temps des alternatives pour simplifier la vie de leur client dans cette période.

L’hypermarché Cora a décidé de s’occuper de tout pour ses clients. Jusqu’au 8 septembre, la chaîne vous propose de laisser à l’accueil du magasin la liste des fournitures scolaires à acheter pour qu’un employé du magasin s’en occupe pour vous. Petit plus, vous pouvez laisser des directives et indications, comme le style voulu (plutôt féminin ou masculin), préciser la marque de l’objet, la couleur et même l’ordre de prix souhaité. Il faut attendre 72 heures pour que les courses soient prêtes. Le magasin vous avertit alors par un SMS et vous pouvez venir les récupérer chez Cora directement. À noter que le magasin propose aussi l’option "click and collect". Dans ce cas-là, il suffit d’attendre deux heures pour récupérer les fournitures en magasin mais ça sera alors à vous de remplir votre panier.

Au-delà des grandes surfaces, les magasins spécialisés vous offrent aussi des solutions pour rendre cette corvée moins chronophage et stressante.

La chaîne Les Papeteries Nias a elle mis en place sur son site internet un système qui vous permet de faire le minimum. En effet, vous pouvez rentrer le nom de l’établissement de votre enfant, son niveau et le nom du professeur.