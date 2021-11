Les problèmes d’approvisionnement dans la grande distribution engendrent de nombreuses pénuries et un retour à la normale n’est pas pour demain. Les consommateurs peinent dès lors à trouver leurs produits favoris et les négociations sur la fixation des prix entamées par la grande distribution avec les producteurs sont loin d’arranger les choses.

Chez Colruyt, cela coince notamment avec le groupe Ferrero, raison pour laquelle il est désormais impossible de trouver des pots de Nutella de 400 grammes en rayon.

L’autre bras de fer mené par Colruyt avec le groupe Mondelez entraîne également des problèmes d’approvisionnement des marques Oreo, Lu, Côte d’Or ou encore Milka.

Au moins 27 produits sont désormais indisponibles via Collect&Go et de nombreux trous apparaissent également dans les rayons, révèlent nos confrères du Tijd. Ce n’est pas la première fois que les négociations entre un acteur de la grande distribution et un producteur sont à ce point tendues et entraînent des pénuries temporaires. Colruyt reste cependant convaincu qu’un accord sera trouvé, sans pour autant se prononcer sur la durée des négociations.