Résultat : dans les magasins, les files s'allongent et les rayons se vident. Mais comment expliquer ce vent de panique qui souffle sur une partie de la population?

" Ce phénomène est un grand classique. Ces quarante dernières années, on n'a plus eu l'habitude de voir ce genre de choses car on a vécu dans une sécurité et une stabilité réconfortantes. Mais, dans les années 50-60, ces comportements étaient récurrents. A la moindre crise, les gens se précipitaient pour faire des provisions ", explique Bernard Rimé, professeur émérite de psychologie à l'UCLouvain.