Vous avez l’impression que les fruits et légumes ont terriblement augmenté ces derniers temps ? Vous avez, en soi, entièrement raison : sur un an, la hausse a été de 13,1 % pour les fruits frais et de 8,9 % pour les légumes frais, hors pommes de terre, selon les derniers chiffres de Stabel. L’augmentation globale des produits alimentaires, y compris les boissons alcoolisées, pendant cette période, a été de 4,1 %.

Sur ce seul mois de mai, le prix des légumes frais a baissé de 3,8 %, selon les données prises en compte pour le calcul de l’indice des prix à la consommation. Il est vrai que ces produits avaient globalement augmenté de 5,9 % en avril et les fruits frais, de 3 %.

La grande distribution s’en met-elle plein les poches alors que les Belges sont plus enclins à cuisiner qu’avant la crise ? Elle plaide, logiquement, non coupable et explique même avoir pu rogner sur ses marges.

(...)