Face à la montée en puissance des services de streaming, Proximus a décidé d’adapter son offre de télévision à la demande avec Proximus Pickx, sa toute nouvelle offre de télévision interactive et accessible partout depuis un téléviseur, un ordinateur ou un smartphone (via l’App Pickx). Et cette modification est déjà effective pour les abonnés depuis hier matin.

Concrètement, l’entreprise va rassembler l’ensemble de ces contenus, souvent locaux, au sein d’un seul écosystème et d’une plateforme appelée Pickx, qui ressemble fortement à celle de Netflix, mais avec des programmes regroupés selon des catégories comme les séries, les films, le sport, la musique, etc.

L’opérateur suggérera certains d’entre eux au client en fonction de ses habitudes de consommation. Et ce dernier pourra également y retrouver ses enregistrements.

(...)